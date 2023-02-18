В разы краше Хюррем: вот как выглядит женщина, покорившая сердце Сулеймана из «Великолепного века»

Отношения мудрого Сулеймана и непокорной Хюррем были настолько правдоподобно сняты, что многие зрители «Великолепного века» до самого конца верили в роман между актёрами. Однако Халит Эргенч и Мерьем Узерли были не более чем хорошими друзьями, отлично отыгрывающими все любовные сцены.

В реальности сердце турецкого красавца уже давно покорила Бергюзар Корель. Они познакомились на съемках мелодрамы, и сразу после этого их отношения стали развиваться необычайно быстро.

Вскоре состоялась свадьбы, и брак оказался очень прочным.

Даже во время работы с рыжеволосой красавицей Мерьем мужчина не забывал о своей супруге. Это неудивительно, ведь девушка может похвастаться обворожительное внешностью. У Бергюзар чарующие карие глаза, тёмные волосы и стройная фигура. А самое главное то, что девушка уверена в себе и своем муже, поэтому она не поддавалась ревности когда возлюбленный уезжал на съёмки.