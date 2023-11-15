В ранней смерти Полищук обвиняли известного советского актера: причина странная

Любовь Полищук ушла из жизни в возрасте 57 лет. Причиной смерти артистки стала саркома позвоночника, с которой долгое время боролась артистка. При этом часть поклонников была уверена, что виновен в смерти знаменитости Андрей Миронов.

Дело в том, что артисты сыграли вместе в комедии «12 стульев» Марка Захарова. Еще совсем молодая Полищук исполнила роль любовного интереса Остапа Бендера и танцевала с ним танго. А по сценарию в одном из эпизодов падала прямо на пол из рук легенды экрана.

И уже после выхода фильма среди публики начали распространяться слухи о травме артистки. Якобы Миронов бросил ее на пол и не дождался, пока помощники подложат матрац. Именно из-за этого инцидента у артистки начала развиваться болезнь, которая и забрала ее жизнь.

В течение многих лет публика обвиняла Миронова, правда, однажды Захаров опроверг эти домыслы. В одном из интервью он признался, что присутствовал на съемках эпизода, где не было никаких серьезных травм. И все слухи, связанные с этим, далеки от реальности.