В рамки СССР не вписывался: почему Новосельцева «перекроили» до неузнаваемости

Основой для фильма 1977 года «Служебный роман» стала пьеса «Сослуживцы», которую режиссер Эльдар Рязанов написал несколькими годами ранее вместе со сценаристом Эмилем Брагинским. Но герои из текста на экран были перенесены со значительными изменениями. Особенно заметно это по персонажу Новосельцева.

В пьесе это довольно решительный, хоть и мягкий мужчина. Он жестко общается с Самохваловым, а начальницу защищает перед остальными коллегами, которые безжалостно критикуют ее внешность. Новосельцев даже ударил друга в кабинете Калугиной, но в финале нашел в себе силы простить его.

Однако, по мнению автора Дзен-канала «Книжка&Coffee », в фильме был показан совсем другой герой. «Киношный» Новосельцев — это слабый и безвольный человек, а иногда он превращается даже в мямлю. Кроме того, мужчина довольно труслив. Из-за этого зрители испытывают откровенную жалость, когда смотрят на него на экране. По всей видимости, в конце 70-х годов в кино СССР были нужны именно такие положительные персонажи — нерешительные и робкие.