«В пятницу завершим 1-й, в понедельник начнём 2-й»: почему создатели «Гарри Поттера» спешат со свежим сезоном – подсказка в «Очень странных делах»

21 ноября 2025 19:05
Шоураннеры хотят избежать распространенной ошибки.

Готовьтесь к возвращению в Хогвартс: создатели нового сериала о Гарри Поттере решили учиться на чужих ошибках, чтобы их проект не столкнулся с одной из самых больших проблем в современном телевидении.

Руководитель HBO Кейси Блойс сообщил, что работа над вторым сезоном шоу уже началась, хотя съёмки первого ещё даже не завершены. Такой подход – это стратегически верное решение.

Дело в том, что шоураннеры хотят максимально сократить перерывы между сезонами. Главная причина – дети-актёры, которые должны оставаться похожими на своих юных книжных персонажей.

Здесь сразу вспоминаются «Очень странные дела». Шоу много хейтили из-за того, что из-за долгих пауз между съёмками герои-подростки на глазах превращались во взрослых парней и девушек. Создатели нового «Поттера» явно стремятся избежать этой участи.

«Первый сезон, разумеется, ещё в производстве, но сценарий второго уже пишут. И общий план такой: мы приложим все усилия, чтобы максимально сократить этот перерыв.

Не думаю, что выйдет так, что в пятницу мы завершим первый сезон, а в понедельник уже начнём второй – пауза точно будет. Но мы сделаем всё возможное, чтобы не допустить длительного простоя».

Премьера сериала намечена на 2027 год. Планируется, что он будет состоять из семи сезонов, которые заново расскажут историю мальчика, который выжил.

Ранее мы писали: Г.А.В.Н.Э. убрали на монтаже: главная ошибка фильмов о Гарри Поттере, которую HBO кровь из носу должны исправить

Фото: Legion-Media
Ольга Назарова
Ольга Назарова
1 комментарий
