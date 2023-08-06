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В пятнах лицо и тело: Кошмал из «Сватов» красавицей больше не назовешь

6 августа 2023 07:31
В пятнах лицо и тело: Кошмал из «Сватов» красавицей больше не назовешь

Артистка рассказала о неожиданном преображении.

Карьерным трамплином для Анны Кошмал стал сериал «Сваты», где она исполнила роль внучки главных героев Жени Ковалевой. Три сезона артистка перевоплощалась в любимую публикой героиню, после чего число ее поклонников только растет.

За успехами артистки фанаты следят в социальных сетях. В блоге Кошмал делится как своими буднями, так и творческими успехами. А не так давно она опубликовала запись, которая шокировала публику.

В публикации артистка предстает в кресле гримера.

Вся кожа девушки покрыта язвами и пятнами, что, судя по всему, является подготовкой к ее новой роли. И макияж полностью меняет внешность звезды экрана, превращая ее в совершенно другого человека.

Сама Кошмал не стала раскрывать подробности проекта, ради которого ей пришлось так измениться. Фанаты же были шокированы преображением, отметив, как необычно выглядит артистка.

В пятнах лицо и тело: Кошмал из «Сватов» красавицей больше не назовешь
Фото: соцсети, кадр из сериала "Сваты" (2008-2021)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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