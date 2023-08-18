В пьяном угаре: Костомаров регулярно избивал главную звезду «Блестящих»

Все последние годы Роман Костомаров обладал безупречной репутацией настоящего профессионала и смелого мужчины, доказывающего свое мастерство на льду. Однако его прошлое хранило немало постыдных тайн.

Часть из них была связана с любовными треугольниками, в которых оказался замешан звездный спортсмен. А еще чемпион отличился своим жестоким поведением по отношению к одной из партнерш.

Гражданский муж Анны Семенович Даниил Мишин вспоминал, что фигурист постоянно доводил ее до слез. Она тренировалась с ним еще до своей карьеры в группе «Блестящие» на стыке 1990-х и 2000-х.

Мишин утверждал в одном из давних интервью, что Костомаров поколачивал фигуристку. И даже на льду он часто заставлял ее вопить от боли. Однажды спортсмен уронил партнершу, позволив ей получить тяжелое сотрясение мозга. Когда травмы Семенович повторились, Мишин поспешил выяснить отношения с атлетом.

«Я призывал его к ответу, на что он с непосредственностью сказал: „Ну а она что? Это всего второй раз“», — припомнил Даниил в беседе с "Экспресс газетой".

По словам экс-избранника Семенович, все эти случаи объяснялись тяжелым характером Костомарова, а также тем, что он был не прочь увлечься спиртным. Мишин даже утверждал, что лично помогал чемпиону экстренно протрезветь перед очередным выступлением.