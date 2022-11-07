В психушке он был обречен: жуткий исход советского Каренина напугает до дрожи

Николай Гриценко стал известен советскому зрителю по ролям в фильмах «Хождение по мукам», «Адъютант его превосходительства», а также «Анна Каренина», где он исполнил роль Алексея Каренина. Поклонники по всей стране осыпали комплиментами его игру и преклонялись таланту, однако мало кто из них догадывался, как сложилась судьба артиста.

Как оказалось, в возрасте 66 лет врачи поставили артисту страшный диагноз «рассеянный склероз». Болезнь развивалась настолько стремительно, что уже через некоторое время супруга отправила его в психиатрическую больницу, ведь Гриценко начал забываться, путал факты и события, и она уже не могла жить с ним вместе.

В клинике некогда знаменитый актер жил в обществе других больных. Он с трудом выстраивал свой больничный быт, а однажды случайно взял чужую еду из холодильника. Такая оплошность разозлила других пациентов, поэтому они набросились на Гриценко и избили его, несмотря на просьбы о пощаде.

Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Артист скончался прямо в больнице на следующий день в возрасте 67 лет, оставив фанатам десятки ярких ролей.