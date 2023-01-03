В психбольницу из-за шутки: трагичная участь Гриши из «Карнавальной ночи» проберет до мурашек

Юрий Белов в 60-х стал одной из самых ярких звезд советского экрана. Прославили его фильмы «Карнавальная ночь», а также «Королева бензоколонки» и, например, «Ко мне, Мухтар!». Поклонники были уверены, что карьера артиста только будет идти в гору, но в 80-х он неожиданно пропал с экранов.

Закату карьеры, как отмечают современники, предшествовало неожиданное исчезновение артиста. В конце 60-х он на несколько месяцев исчез из поля зрения публики, а вернулся совершенно другим человеком. Некогда жизнерадостный и активный, он начал страдать проблемами с памятью, все время был подавленным и отказывался общаться даже с близкими друзьями.

Долгое время его близкие не понимали причины неожиданных перемен, а потом многие узнали, что Белов все это время был в психбольнице. По одной из версий он попал туда после неудачной шутке о руководстве партии на банкете. Властям такой юмор не понравился, поэтому они отправили артиста на принудительное лечение, которое изменило его жизнь.

После возвращения из клиники он снимался все меньше и меньше. Артист уже не мог справиться с игрой, а режиссеры, зная об инциденте на банкете, не стремились его приглашать. В итоге последний его фильм вышел в 1988 году, а после этого он работал таксистом. Скончался Юрий Белов утром 31 декабря 1991 года из-за проблем с сердцем.