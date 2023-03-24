В прозрачной юбке и без платка: как вдова Шатунова пришла на похороны и шокировала народ

Юрия Шатунова любили и слушали даже на закате его карьеры. Поэтому новость о смерти исполнителя таких громких хитов, как «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер» ошарашила многих. Однако даже прощание с артистом не прошло без скандала.

На церемонию захоронения были допущены только самые близкие люди. И, конечно, среди них оказалась жена музыканта. Скорее всего, вдова была полностью погружена в своё горе и не понимала, как жить дальше. Поэтому мало времени уделила выбору наряда. Она была одета в чёрную полупрозрачную юбку, через которую виднелось нижнее белье, а на голове не было платка.

Такой вид возмутил поклонников певца, и они не смогли простить Светлане Шатуновой эту оплошность. Люди раскритиковали образ женщины, который не может быть уместен на похоронах, и отметили, что она выглядит очень неприлично.