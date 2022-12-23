В «Простоквашино» об этом ни слова: кто научил Матроскина и Шарика разговаривать

Мультфильм «Трое из Простоквашино», вышедший на экраны в 1978 году, быстро стал советской классикой. На нем выросло несколько поколений детей, многие из которых не читали книгу-первоисточник — произведение Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот». А ведь в мультфильме на была показана предыстория некоторых персонажей. Например, в картине не рассказывалось, почему Матроскин и Шарик умели разговаривать.

А вот предусмотрительный Успенский в тексте остановился на этом вопросе. Предки кота были известными питомцами, плавающим даже на кораблях. А сам Матроскин в столице жил у профессора, который и обучил его человеческому языку. Однако позже кот стал бездомным в силу невыясненных обстоятельств.

С Шариком тоже смог поработать деятель науки. Пес жил в Простоквашино у профессора Семина, который занимался составлением «охотничье-собачьего словаря». Благодаря этому исследованию и заговорил Шарик. Но когда его хозяин уехал в город, то пес остался в деревне в одиночестве.