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«В программе Малышевой больше экшна»: Тимати отреагировал на вызов Ивлеевой

20 апреля 2020 10:53
«В программе Малышевой больше экшна»: Тимати отреагировал на вызов Ивлеевой

В российском шоу-бизнесе назревает новый скандал. 

Настя Ивлеева с пользой проводит время самоизоляции и даже придумала новое ток-шоу с актуальным названием «Прямой карантин», в котором ведет развязные онлайн-диалоги со знаменитыми коллегами. У нее в «гостях» уже побывали Максим Галкин, Лолита, Филипп Киркоров, Егор Крид и многие другие. Однако пришло время двигаться дальше и удивлять подписчиков чем-то другим. В финальный выпуск звезда «Орла и решки» планировала позвать Тимати, но «крепкий орешек» оказался ей не по зубам.

Рэпер грубо отверг приглашение agentgirl, заявив, что «в программе Малышевой больше экшна», чем у нее. Тимати самодовольно отметил, что ведущая еще не доросла до его уровня, и он просто «съест ее с потрохами». Правда, в конце своего видеообращения Юнусов смягчился и попросил Ивлееву прислать ему подробный сценарий. «И тогда мы поставим точку», – резюмировал он.

Стоит отметить, что агрессия в адрес артистки вызвана, скорее всего, назойливостью ее фанатов. Под последними постами рэпера они написали сотни комментариев, требующих принять участие в «Прямом карантине» Ивлеевой. Такая настойчивость не понравилась гордому музыканту, и он предпочел отыграться на Насте.

Напоследок Тимати «подколол» ведущую, которая опубликовала в сторис процесс приготовления бургеров. Владелец сети Black Star Burger написал, что если она будет вести эфиры так же, как готовит бургеры, то ее ждет фиаско. Ивлеева, теперь ход за тобой.

Елена Королева
Елена Королева
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