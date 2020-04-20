«В программе Малышевой больше экшна»: Тимати отреагировал на вызов Ивлеевой

Настя Ивлеева с пользой проводит время самоизоляции и даже придумала новое ток-шоу с актуальным названием «Прямой карантин», в котором ведет развязные онлайн-диалоги со знаменитыми коллегами. У нее в «гостях» уже побывали Максим Галкин, Лолита, Филипп Киркоров, Егор Крид и многие другие. Однако пришло время двигаться дальше и удивлять подписчиков чем-то другим. В финальный выпуск звезда «Орла и решки» планировала позвать Тимати, но «крепкий орешек» оказался ей не по зубам.

Рэпер грубо отверг приглашение agentgirl, заявив, что «в программе Малышевой больше экшна», чем у нее. Тимати самодовольно отметил, что ведущая еще не доросла до его уровня, и он просто «съест ее с потрохами». Правда, в конце своего видеообращения Юнусов смягчился и попросил Ивлееву прислать ему подробный сценарий. «И тогда мы поставим точку», – резюмировал он.

Стоит отметить, что агрессия в адрес артистки вызвана, скорее всего, назойливостью ее фанатов. Под последними постами рэпера они написали сотни комментариев, требующих принять участие в «Прямом карантине» Ивлеевой. Такая настойчивость не понравилась гордому музыканту, и он предпочел отыграться на Насте.

Напоследок Тимати «подколол» ведущую, которая опубликовала в сторис процесс приготовления бургеров. Владелец сети Black Star Burger написал, что если она будет вести эфиры так же, как готовит бургеры, то ее ждет фиаско. Ивлеева, теперь ход за тобой.