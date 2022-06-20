В присутствии врачей: вышедшая на сцену МакSим всполошила фанатов

МакSим дала первый концерт после своего выздоровления. В качестве благодарности знаменитость пригласила врачей, спасших ее жизнь.

Большую часть прошлого года артистка боролась с коронавирусом. Певица едва справилась с тяжелой болезнью, а специалисты были вынуждены ввести ее в состояние искусственной комы. В итоге, как уверены преданные поклонники, произошло настоящее чудо, благодаря которому МакSим и встала на ноги.

Сейчас же, практически заново научившись петь после болезни, она дала большой концерт, собрав всех своих фанатов вместе. Певица, несмотря на опасения фанатов, смогла исполнить все свои главные хиты, несколько раз выходила на бис, а в конце вечера едва смогла увезти подарки от поклонников. Не забыла она и про своих врачей, которые несколько месяцев боролись за ее жизнь: артистка пригласила всех их на концерт и поблагодарила со сцены.

Как пишет портал «СтарХит », теперь исполнительница продолжит свои концерты. В скором времени она отправится в большой тур по российским городам «Я буду жить», а в конце осени даст еще одно большое выступление в столице.