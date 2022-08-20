В присутствии детей: подробности драки Брэда Питта с Анджелиной Джоли предали огласке

Вот уже несколько лет Анджелина Джоли и Брэд Питт проходят через судебные тяжбы, связанные с их разводом. Как оказалось, окончательной причиной для расставания стала драка, которая произошла на борту их самолета.

Дело в том, что в 2016 году знаменитости вместе со своими детьми летели из Франции в Лос-Анджелес. После словесной перепалки между артистами завязалась настоящая драка, в которой и Питт, и Джоли нанесли друг другу одинаковое количество ударов. Также Питт, по утверждениям его бывшей супруги, пытался напасть и на их детей, однако ему не удалось этого сделать.

При этом, как передает Daily Mail, оба артиста были нетрезвыми. После инцидента Джоли решилась подать на развод и спустя четыре дня подготовила соответствующие документы. Как ранее признавалась знаменитость, обсуждая эту ситуацию, на борту самолета она почувствовала себя «заложницей».