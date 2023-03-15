В припадке изрубил пианино топором: как доживал последние дни задорный Петька из «Чапаева»

Леонид Кмит запомнился многим как ординарец Петька из исторической драмы братьев Васильевых о Чапаеве. После выхода картины Алексея Кмита (настоящее имя артиста) признали самым популярным актером 1930-х, фильм бесконечно пересматривали и знали наизусть (даже Сталин посмотрел его 40 раз). Но всесоюзная слава не принесла счастья артисту, а лишь усугубила его сложный характер.

После «Чапаева» Кмит снялся в 60 картинах. Но ни в одной из них не нашлось роли, схожей по масштабу и харизме с Петькой. В какой-то момент актер решился исправить курносый нос при помощи пластики и потерял фактурную индивидуальность.

Звездная болезнь или особенности личности — непонятно, что заставляло артиста спорить на съемочной площадке с режиссерами, объясняя, что он лучше знает, какой должна быть сцена. Однажды он так избил собственную дочь, что его коллеги по картине «Новый дом» побежали вызволять ее. Как-то он изрубил в щепки рояль, подаренный дочери — так его взбудоражил тот факт, что она перестала на нем играть.

Его внезапные вспышки гнева отпугивали как близких, так и коллег. Свои последние дни звездный Петька доживал в полном одиночестве в психиатрической лечебнице.