В приличном обществе не показать: как выглядят жуткие татуировки Волочковой

Анастасия Волочкова опубликовала откровенные фотографии из отпуска на Мальдивах. В кадре женщина продемонстрировала своим татуировки, которыми обильно украшения ее спина. Эти рисунки должны были защищать балерину от темных сил, но Волочкова совершила большую ошибку.

Мастера татуажа, увидев рисунки на спине балерины, сразу отметили, что это символы из индонезийской культуры. Такими же может похвастаться и Анджелина Джоли, но между двумя женщинами есть огромная разница.

Подобные тату может нанести только буддийский монах, и только после того, как поговорит с человеком. Эти рисунки несут в себе глубокий сакральный смысл, и использовать их на себе просто ради красоты оскорбительно.

Татуировки Волочковой выглядят не как часть тайного ритуала, а как обычная приманка для туристов, выполненная в кустарных условия. А это уже не только грозит задеть чьи-то чувства, но и напрямую угрожает здоровью Анастасии.