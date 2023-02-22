В преображение австралийки сложно поверить: как она выглядит ночью (фото)

Австралийка Мел недавно стала звездой Интернета. Дело в том, что днем девушка работает сварщицей, а по ночам перевоплощается в принцессу.

Мел доказала, что для женщин нет ничего невозможного. Она активно ведет соцсети, где выкладывает свои видео и фотографии. Австралийка делится снимками с работы и рассказывает о своем ремесле. Мел виртуозно справляется со сварочным аппаратом и другими инструментами, ничуть не уступая коллегам-мужчинам.

Недавно девушка выложила свои вечерние фотографии, где она предстала в образе принцессы в бирюзовом платье из шелка. Этот контраст поразил подписчиков, которые отметили, что Мел удается быть и профессионалом своего неженского дела, а также оставаться восхитительной и ухоженной дамой.

Австралийка призналась, что хочет вдохновить своим примером других девушек, которые не готовы заниматься любимым делом из-за стереотипов. Мел уверена, что любая женщина способна мастерски овладеть и кухонным ножом, и сварочным аппаратом.