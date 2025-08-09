Меню
Киноафиша Статьи В преддверии выхода второй части — ложка дегтя: разбираем три главных ляпа в мультике «Зверополис»

В преддверии выхода второй части — ложка дегтя: разбираем три главных ляпа в мультике «Зверополис»

9 августа 2025 20:32
В преддверии выхода второй части — ложка дегтя: разбираем три главных ляпа в мультике «Зверополис»

И на крутой мультфильм бывает киноляп.

Мультфильм «Зверополис» стал настоящим хитом и удостоился престижных наград, включая «Оскар» и «Золотой глобус» в категории «Лучший анимационный фильм». Однако, как и в любом, даже самом проработанном проекте, в нём нашлись свои киноляпы. Рассказываем о трёх самых очевидных ошибках, которые могли остаться незамеченными при первом просмотре — но теперь вы точно их не пропустите.

Секретный вагон с «превращением»

В преддверии выхода второй части — ложка дегтя: разбираем три главных ляпа в мультике «Зверополис»

С самого начала мультфильма зритель знакомится с Джуди Хопс, которая уезжает из родного города в Зверополис. Её поезд состоит из нескольких вагонов, каждый с разным набором дверей — маленькой, средней и большой. Один из вагонов, в который садится Джуди, имеет всего две двери. Однако спустя всего пару кадров, когда поезд уже отправляется, Джуди почему-то оказывается в другом вагоне — с тремя дверьми. Магия или промах аниматоров? Скорее второе.

В преддверии выхода второй части — ложка дегтя: разбираем три главных ляпа в мультике «Зверополис»

Чемодан, живущий своей жизнью

В преддверии выхода второй части — ложка дегтя: разбираем три главных ляпа в мультике «Зверополис»

Когда Джуди впервые заходит в поезд, она ставит чемодан в одном положении — аккуратно, рядом с сиденьем. Но вот героиня выбегает попрощаться с родителями и, вернувшись обратно, чемодан уже стоит на другом месте, словно сам передвинулся чуть выше. Конечно, можно предположить, что Джуди его перенесла за кадром, но никаких намёков на это в сцене нет. А значит — ещё один визуальный сбой.

В преддверии выхода второй части — ложка дегтя: разбираем три главных ляпа в мультике «Зверополис»

Загадочное исчезновение скамейки

В преддверии выхода второй части — ложка дегтя: разбираем три главных ляпа в мультике «Зверополис»

Когда Джуди выписывает свой 201-й штраф, рядом с ней стоит скамейка — она видна в кадре, размещена у дерева напротив машины. Но уже в следующем моменте, когда камера немного смещается, скамейка исчезает без следа. Ни тебе следов, ни объяснений — просто осталось только одинокое дерево. Для внимательных зрителей — сцена сразу вызывает вопросы.

В преддверии выхода второй части — ложка дегтя: разбираем три главных ляпа в мультике «Зверополис»

Несмотря на эти небольшие промахи, «Зверополис» остаётся одним из самых любимых мультфильмов последних лет. Но в преддверии второй части особенно интересно пересмотреть оригинал — уже с новым взглядом, выискивая всё, что раньше ускользало.

А здесь — тест для киногуру: угадаете пять фильмов по летним пейзажам?

Фото: Кадры из мультфильма «Зверополис» (2016)
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
