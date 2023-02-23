В правду невозможно поверить: что стало с цыганкой, усыновившей 48 детей
Масштаб ее личности поразит многих.
Жизнь этой уникальной женщины сложилась самым невероятным образом. Цыганка Эсма Реджепова была настоящей звездой Югославии. Она прославилась не только как талантливая певица, но и как многодетная мать.
Реджепова родилась в Македонии во время Второй мировой войны. Когда девочка пошла в школу, ей пришлось столкнуться с оскорблениями из-за ее национальности. Вместе с братом будущая артистка начала заниматься пением — у нее был явный талант. Реджепова стала постоянной участницей песенных конкурсов, и однажды ее заметили авторитетные музыканты. С тех пор началась певческая карьера Эсмы, а спустя годы артистка прославилась на всю Югославию.
Не забывала Реджепова и о личном счастье. Она вышла замуж за своего наставника Стево Теодосевски. Вместе они усыновили 48 детей, среди которых была всего одна девочка. Кстати, большинство из этих ребят имели цыганское происхождение, и из-за этого у них почти не было шансов попасть в приличную семью. Но благородная Эсма обеспечила им путевку в хорошую жизнь.
Ее дважды номинировали на Нобелевскую премию мира, но оба раза победа ускользала от артистки. Самой Эсмы не стало 2016 году после болезни, но ее наследники хранят память о матери.
Сыновья певицы смогли реализовать себя в профессиях, а дочь Элеонора пошла по стопам артистки и связала свою жизнь с творчеством — она стала профессиональной танцовщицей. Она даже появилась в одном из клипов Эсмы.