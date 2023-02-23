В правду невозможно поверить: что стало с цыганкой, усыновившей 48 детей

Жизнь этой уникальной женщины сложилась самым невероятным образом. Цыганка Эсма Реджепова была настоящей звездой Югославии. Она прославилась не только как талантливая певица, но и как многодетная мать.

Реджепова родилась в Македонии во время Второй мировой войны. Когда девочка пошла в школу, ей пришлось столкнуться с оскорблениями из-за ее национальности. Вместе с братом будущая артистка начала заниматься пением — у нее был явный талант. Реджепова стала постоянной участницей песенных конкурсов, и однажды ее заметили авторитетные музыканты. С тех пор началась певческая карьера Эсмы, а спустя годы артистка прославилась на всю Югославию.

Не забывала Реджепова и о личном счастье. Она вышла замуж за своего наставника Стево Теодосевски. Вместе они усыновили 48 детей, среди которых была всего одна девочка. Кстати, большинство из этих ребят имели цыганское происхождение, и из-за этого у них почти не было шансов попасть в приличную семью. Но благородная Эсма обеспечила им путевку в хорошую жизнь.

Ее дважды номинировали на Нобелевскую премию мира, но оба раза победа ускользала от артистки. Самой Эсмы не стало 2016 году после болезни, но ее наследники хранят память о матери.

Сыновья певицы смогли реализовать себя в профессиях, а дочь Элеонора пошла по стопам артистки и связала свою жизнь с творчеством — она стала профессиональной танцовщицей. Она даже появилась в одном из клипов Эсмы.