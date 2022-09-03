В пожилой американке узнать невозможно: что случилось с главной «плохой девчонкой» Голливуда

Актриса Алисия Сильверстоун прославилась в 90-х, благодаря ролям в культовых подростковых фильмах. Яркие образы знаменитости из вольного переложения Джейн Остин в фильме «Бестолковые» до сих пор являются источником вдохновения для дизайнеров, а ее цитатами говорят поклонники по всему миру. Фанаты были уверены, что артистку ждет яркая карьера, но после быстрого взлета в молодости она постепенно пропала с экранов.

Активно сниматься Сильверстоун перестала уже в начале 2000-х. Самой известной из ее последних работ стал сериал «Мисс Мэтч», однако даже он не стал таким популярным, как ее ранние работы. В итоге артистка окончательно пропала с экранов, отказавшись от своей профессии.

Сейчас она ведет весьма скромный образ жизни. Она занимается активизмом и защищает права животных. В своих социальных сетях знаменитость постоянно рассказывает подробности жизни. Как признаются фанаты, они уже давно не узнают в скромной американке ту самую «плохую девчонку» Голливуда, которая влюбила в себя миллионы зрителей по всему миру.