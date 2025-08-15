Меню
В «Поттере» одну из школьниц играла 36-летняя британка: даже осталась с обнаженным Гарри в ванной

15 августа 2025 18:36
Самая плаксивая из всех обитателей школы.  

В «Гарри Поттере и Тайной комнате» есть сцена, на которую большинство зрителей в детстве даже не обратили внимания. Плакса Миртл — визжащий призрак, застрявший в школьном туалете, — ведёт себя как обиженная пятиклассница, уже в «Кубке огня» она запросто крутится рядом с обнаженным и смущенным Избранным в ванной.

Самое жуткое осознание приходит когда узнаешь, что на момент появления в саге актрисе было… 36 лет.

Плакса постарше

Создатели выбрали Ширли Хендерсон не потому, что не нашли подходящую школьницу, их на кастинг пришло предостаточно. Это было осознанное решение. Миртл — призрак, умерший десятки лет назад, и он должен выглядеть одинаково в любой части франшизы.

Реальные подростки за пару лет выросли бы, изменились, потеряли ту самую «замороженную» во времени внешность. Взрослая актриса — гарантия, что зритель получит ту же Миртл и в «Кубке огня», и в «Тайной комнате».

Почему выбрали именно ее

Но дело не только в лице. Хендерсон пришла из театра, умела на одном дыхании переключаться с комичного персонажа в героиню трагической истории. Её Миртл одновременно смешная и пугающая, жалкая и язвительная.

И в сцене с ванной это особенно чувствуется — флирт, ирония, неловкость, всё в одном кадре. Она реально напоминает девочку, которая пытается коммуницировать со сверстниками, но при этом мертва несколько десятков лет.

В итоге зрители получили редкий феномен: школьницу сыграла взрослая женщина, и почти никто не заподозрил подвох. А Алан Рикман планировал бросить «Поттериану» после выхода двух фильмов: гонорары ни при чем — душа болела за Снейпа.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната» (2002), «Кубок огня» (2005)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
