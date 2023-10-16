В постели с ними всегда «пожар»: эти имена носят только страстные любовницы

У каждой женщины свой темперамент. Одни дамы постоянно стесняются и закрываются от своих ухажеров, тогда как другие барышни готовы хоть сейчас пуститься в амурные приключения. Астрологи узнали, что красотки с несколькими именами особенно горячи.

Лилия

Эта женщина умеет доставить партнеру удовольствие. Она может быть опасной и жестокой или же нежной и ранимой — все под настроение мужчины. О такой спутнице жизни остается только мечтать.

Вера

Порой она берет на себя инициативу, а в другой раз отыгрывает девушку в беде. Вера кажется скромницей лишь на первый взгляд. Узнав такую даму поближе, джентльмен будет на седьмом небе от счастья.

Полина

Активная, энергичная, она с радостью отправится с любимым на край света. Близость с Полиной полна огня и страсти. От нее легко потерять голову. Не каждый мужчина выдержит такой драйв и накал эмоций.

Роза

Страстная и творческая натура, эта красавица полна волнующих фантазий. Все зависит от партнера: готов ли он постичь все грани желания Розы? Если подыграть ей, барышня тут же растает.

Сабина

С виду она кажется стервой, но в душе это покорная милашка. Сабина всегда подстроится под желания любимого, а ей самой зажечься проще простого.