В постели нет равных: мужчины с этими именами самые страстные любовники

Один из секретов счастливых отношений кроется в умении поддерживать чувственное влечение на протяжении многих лет. Разумеется, работать над этим должны оба партнера, но нередко инициативу берет на себя именно мужчина. Эксперты в сфере эзотерики рассказали, какие имена носят самые страстные мачо.

Александр

Обладатель этого имени - лидер по своей натуре. Александр обладает необыкновенной харизмой и непоколебимой уверенностью в себе. Возможно, именно эти два качества в комплекте и привлекают к нему девушек? Представительницы прекрасного пола чувствуют, что этот мужчина принимает себя и свои желания, а значит, будет раскованным и страстным в постели.

Любая женщина, которой посчастливилось состоять в отношениях с Александром, готова петь ему дифирамбы. Этот парень чутко прислушивается к желаниям своей партнерши и с удовольствием воплощает их в жизнь. Для Саши нет ничего важнее, чем видеть восторг в глазах любимой и слышать от нее:

“Наш роман - это лучшее, что когда-либо со мной случалось!”

Даниил

Как гласит народная мудрость, в тихом омуте черти водятся. Мужчина, нареченный именем Даниил, на первый взгляд может показаться скромным или чересчур строгим, но на самом деле он - сама страсть. Просто не считает нужным демонстрировать это всем окружающим. Дама, которая решится вступить с ним в отношения, будет приятно удивлена.

Обладатель этого имени совершенно не прочь поэкспериментировать в спальне.

Избранница может напрямую обратиться к нему со своими сокровенными пожеланиями или деликатно намекнуть. Даниил парень сообразительный и сразу же поймет, чего от него ждут. В постели с ним никогда не будет скучно - он знает, как разнообразить интимную жизнь.

Никита

Страсть так и кипит в жилах Никиты. Обладатель этого имени производит впечатление ветреного парня, который меняет девушек как перчатки. Но на самом деле он просто находится в поисках той единственной, с которой совпадет по темпераменту. Впрочем, если горячий и дерзкий Никита по-настоящему влюбится в тихоню и скромницу, то сможет разбудить в ней вулкан чувств.

Мужчина, нареченный этим именем - неутомимый любовник. Он готов предаваться страсти в любое время суток.

Но даже при таком раскладе его избранница вряд ли быстро почувствует пресыщение - Никита умеет привнести нотку новизны в каждую близость. Партнерше остается только удивляться его изобретательности.