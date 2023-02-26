В постели им нет равных: астрологи назвали знаки Зодиака с неудержимой сексуальной энергией

Еще век назад все, что касалось интимной жизни человека, было строго табуировано. Сегодня мы знаем о сексе буквально все, однако до сих пор стесняемся говорить с партнером о своих желаниях и стыдимся пробовать в постели что-то новенькое. Но есть и исключения. Астрологи выяснили, что люди, готовые на любые пикантные эксперименты, появляются на свет под определенными знаками зодиака. Кто же эти секс-гиганты?

Скорпион

Представители водного знака по праву возглавили рейтинг знаков с бурной сексуальной энергией. Любой жест Скорпиона пронизан соблазном, даже если речь идет о банальных потягушках после долгого рабочего дня. В постели этот знак поистине ненасытен, он обожает экспериментировать и сводить партнера с ума - в хорошем смысле слова.

Что же до табу, то Скорпион о них не слышал.

Дева

Девы любят командовать - причем не только в офисе и дома, но и в спальне. Уроженцы земного знака втайне практикуют доминирование и подчинение, им нравится чувствовать свою власть над партнером и его желаниями.

Также Девы не прочь попробовать в постели и другие запретные штучки.

Правда, если избранник не разделяет любви к БДСМ, приходится расстаться с ним и отправиться на поиски другого.

Близнецы

Все знают, что Близнецы - это человек “два в одном”. При этом никогда не угадаешь, какая же из двух личностей сейчас преобладает и чего хочет. Сегодня представители знака жаждут романтики, лепестков роз, разбросанных на постели и нежности, а завтра тащат партнера в секс-шоп, чтобы закупиться игрушками и тем же вечером их опробовать. Одним словом, с Близнецами не соскучишься.

Овен

Овен обожает спонтанность, причем настолько, что если страсть захватит его не в спальне, а, скажем, в примерочной магазина, он и не подумает ей сопротивляться. Секс с представителями огненного знака напоминает кругосветное путешествие - то жар, то холод, то классика, то эксперименты.

Главное, чтобы партнер Овна был готов к такому бурному ритму и не сбежал, не дождавшись конца марафона.

Козерог

Представители земного знака умело маскируются под недотрог, которые заняты одной только работой, а на самом деле где-то в глубине души жаждут жарких объятий и не только. Правда, напрямую партнеру Козерог об этом не скажет, а устроит все так, что тот сам предложит поэкспериментировать. Вот тогда-то уроженец знака и отведет душу.