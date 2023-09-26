В последнем советском шедевре Алферова позволила себе лишнего: смотреть стыдно
Показалась перед публикой в чем мать родила.
Фильм «Ночные забавы» 1991 года стал последним шедевром советского кинематографа. Состав у картины поистине звездный: здесь и Валентин Гафт, и Евгений Евстигнеев, и Ирина Алферова.
Это непростая и в то же время распространенная история, в которой жена изменяет мужу, о чем узнает их дочь. В отместку она решает завести себе любовника в лице пожилого саксофониста. В один из вечеров пятеро участников семейной драмы оказываются в одной квартире, и всем им предстоит непростая ночь.
Зрителей ленты ждал не только увлекающий сюжет, но и пикантная сцена с участием бывшей жены Александра Абдулова. Главный секс-символ СССР позволила себе лишнего. Многим до сих пор стыдно смотреть кадры, в которых артистка щеголяет полностью обнаженной.
Как бы там ни было, за отличную игру звезде простили ее выходку.
«Знаю, что многие зрители и коллеги по цеху сомневаются в ее актерском таланте. Всем сомневающимся — смотреть „Ночные забавы“», «Алферова хороша. Одна из лучших ее ролей», — пишут в Сети.