В погоне за молодостью Пугачева не заметила, как стала посмешищем (фото)

Алла Пугачева никогда не скрывала, как трепетно относится к своему внешнему виду. Артистка регулярно оказывается у косметологов и следит за своим гардеробом. При этом некоторые преображения знаменитости вызывают у публики лишь недоумение.

Так, артистка приняла участие в музыкальном фестивале Лаймы Вайкуле. На мероприятии она появилась в розовом пиджаке, черной футболке и голубых джинсах. Певица пыталась соответствовать модным трендам, которые задал фильм «Барби», однако, как уверены стилисты, выставила себя посмешищем.

По словам модного критика Марии Рыбальченко, Пугачева собрала весьма неактуальный образ. Ей не удалось воспроизвести модные тенденции, а некоторые ее приемы устарели несколько лет назад.

«Алла Борисовна хотела залететь в тренд барбикор, но он не подходит ей по возрасту. Тут еще ошибка в том, что джинсы короткие и обувь неактуальная. Выглядит скорее комично, чем модно», — рассказала эксперт порталу PopCornNews.

Рыбальченко уверена: Пугачевой нужно было отказаться от черной футболки и остановиться на белой блузке. Цвет пиджака нужно было выбрать тепло-розовым и исключить деним. И только тогда образ получился бы выигрышным.