В погоне за молодостью: как сейчас выглядит любимица россиян «Мануэла»

Гресия Кольменарес была настоящей звездой мыльных опер. Наибольшую известность в России актрисе принесла роль в сериале «Мануэла». Но, как это часто бывает, за громким успехом последовал крах.

На смену затянутым мелодрамам пришли драматические сериалы американского производства, поэтому знаменитость, которой на тот момент было всего 38 лет, из-за невостребованности решила уйти из профессии. Вместе со своей семьей она переехала в Майами.

Зимой этого года актриса отметит 60-летний юбилей. Звезда охотно ведет социальные сети, активно занимается спортом и может похвастаться стройной фигурой. Тем не менее годы дают о себе знать.

В Сети есть снимки, на которых отчетливо видно, что на лице Гресии немало морщин. Однако артистка скрывает этот факт от поклонников и в погоне за молодостью накладывает чересчур много фильтров на свои фото и видео, чтобы тем самым скрыть истинную внешность. При этом актриса отмечает, что своей красотой обязана правильному питанию и регулярным тренировкам.