В погоне за большими деньгами: главная ошибка принца Гарри и Меган Маркл больше не секрет

Герцоги Сассекские не смогли остаться в стороне от сериала о жизни британской королевской семьи под названием «Корона». Принца Гарри и Меган Маркл не устроил финал проекта, поэтому они сделали все возможное, чтобы его изменить.

Сын принцессы Дианы хотел, чтобы сериал был остановлен до того, как в нем появится его супруга. Свой план герцог смог осуществить благодаря тому, что подписал контракт с Netflix, который и занимался производством «Короны». Ради совместной работы с Гарри и Меган руководство стримингового сервиса согласилось на их требования.

Герцоги же подписались под съемками проекта реалити-шоу, которое будет повествовать о их жизни в США. В погоне за большими деньгами супруги, по мнению королевского биографа Анджелы Левин, совершили свою главную ошибку.

«Я думаю, Меган хочет много денег, но герцоги наивны, если думают, что Netflix не пожелает получить что-то взамен. Руководство компании наверняка попытается завладеть сведениями, которые смогут скомпрометировать членов британской королевской семьи», — цитирует Левин портал The Mirror.