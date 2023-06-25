В платье и с длинными волосами: нежный образ Наргиз ошеломил народ

Певица Наргиз любима поклонниками не только из-за творчества, но и благодаря ярким образам. На протяжении всей карьеры она регулярно меняла стиль, а после множества экспериментов вернулась к женственным и нежным образам.

Так, в своем блоге Наргиз поделилась видео, сделанным в студии. В кадре она предстает с длинными дредами и в аккуратном коричневом платье, полностью отказавшись от макияжа.

Как отметили поклонники, неожиданный образ делает Наргиз моложе сразу на несколько десятков лет. В ролике она выглядит как молодая певица. А некоторые фанаты даже вспомнили ранние периоды ее творчества, когда исполнительница носила платья и короткие волосы и еще не открыла в себе любовь к татуировкам и эпатажу.