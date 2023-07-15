В песне Бернеса советские люди слышали совсем не то, что надо: сейчас бы со стыда сгорели

Впервые Марк Бернес исполнил композицию «Шаланды» для фильма «Два бойца», который вышел в 1943 году. Лиричная композиция мгновенно стала популярной, покорив публику своим запоминающимся мотивом и остроумным текстом, но далеко не все поклонники понимали, что именно поет артист.

Дело в том, что в тексте есть строчка «Но и Молдаванка, и Пересыпь обожают Костю-моряка». И слушатели были уверены, что музыкант перечисляет девушек, которые влюблены в лирического героя. На самом же деле Пересыпь и Молдаванка — районы Одессы, где и разворачивается сюжет песни. И именно их жители осыпали моряка комплиментами, так как он всегда привозил свежую рыбу.

Но поклонники композиции не догадывались об истинном значении слов. Вся страна была уверена, что Бернес поет о любовных похождениях моряка, и без малейшего смущения вторила знаменитому актеру. А сам Бернес не стремился раскрыть правду публике.