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«В первый раз»: Лепс проговорился о главном подарке на 60-летие

14 июля 2022 10:24
«В первый раз»: Лепс проговорился о главном подарке на 60-летие

Музыкант не стал скрывать правду от поклонников.

Григорий Лепс в ближайшее время впервые станет дедушкой. Внука артисту подарит старшая наследница Инга.

Свадьба дочери музыканта состоялась в апреле этого года. Выбор Инги пал на Михаила, который, как и ее отец, занят в сфере искусства и работает театральным режиссером. Молодожены сыграли скромную церемонию, пригласив лишь родных и близких. Теперь же супруги ждут своего первого ребенка — он должен появиться на свет уже в сентябре.

Как отмечает Лепс, он с нетерпением ждет внука и считает это главным подарком на свой предстоящий юбилей. Музыкант признается, что рассчитывает стать хорошим дедушкой, хотя это и будет первый опыт в его жизни.

«Она готовится стать мамой в первый раз. А я — дедушкой», — рассказывает артист в беседе с порталом «СтарХит».

При этом певец не скрывает и свое отношение к супругу дочери. Как оказалось, с избранником девушки они не сошлись характерами. Однако Григорий уважает ее выбор, ведь чувствует, насколько сильно муж любит Ингу.

Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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