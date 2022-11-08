В первой серии «Великолепного века» раскрыли все карты: этого никто не заметил

На протяжении почти 140 серий зрители «Великолепного века» с напряжение следили за разворачивающимися событиями. Их симпатии были отданы героине по имени Хюррем, которая настойчиво добивалась своей цели — закрепиться во дворце и стать избранницей султана. На этом пути ее подстерегали козни врагов и предательства.

Но оказалось, предугадать сюжет и судьбу героинь можно было еще в самом начале сериала. Для этого достаточно было обратить внимание на их имена. Хюррем означает «приносящая веселье и радость». Поэтому обладательница этого имени играла особое значение для Сулеймана, ведь он так ее и назвал.

Противоположное значение имело Хатидже. В переводе это означало «недоношенный ребенок», то есть символизировало трудности, горе и болезни. Этот негативный смысл распространился и на обладательницу имени, сестру султана, которая отметилась в сериале неблаговидными поступками. Кстати, еще одна из сестер Сулеймана получила куда более благородное прозвище «царица» благодаря имени Шах-султан, пишет «Экспресс газета».