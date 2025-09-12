В первом сезоне сериала по «Гарри Поттеру» покажут двух персонажей, которые не появляются в «Философском камне» — и это отличные новости

Кажется, нам намекают на то, что в первый сезон все-таки добавят важную сцену, которая не попала в фильм.

До выхода нового сериала-адаптации «Гарри Поттера» от HBO остается еще плюс-минус два года, но фанаты книг уже окончательно убедились в том, что все предрассудки по поводу перезапуска были напрасны.

Сначала студия четко дала понять, что планирует сделать экранизацию более приближенной к тексту, нежели выходившие ранее фильмы, а затем принялась доказывать, что обещание будет держать.

Так, по первым кадрам со съемок уже можно понять, что создатели сериала наконец обратили внимание на не попавшие в фильмы детали сюжета — и даже включили в историю потерявшихся персонажей. Учитывая последнее, фанаты теперь могут рассчитывать на появление в сериале сцены, которая и раскрыла всю суть личности Драко Малфоя.

В первом сезоне «Гарри Поттера» (возможно) появятся Люциус Малфой и Корнелиус Фадж

Создатели будущего шоу еще несколько месяцев назад рассказали, что уже нашли актеров на роли Люциуса Малфоя, отца Драко Малфоя, и Корнелиуса Фаджа, министра магии, — их сыграют Джонни Флинн и Берти Карвел соответственно.

Никто из героев, однако, не появляется в «Философском камне», хотя упоминания о них все-таки имеются. Результаты кастинга вполне могут означать, что создатели просто решили заранее найти актеров на роли уже для второго сезона, но их появление именно в первом сезоне все же будет еще одним доказательством того, что ориентируется сериал в первую очередь на книги Роулинг, а не на предыдущие адаптации.

К примеру, Люциуса Малфоя шоу может представить в сцене, где Гарри впервые видит Драко Малфоя в Косом переулке — именно там последний в сопровождении отца громко рассуждал о своем чистокровном происхождении и в какой-то момент даже бросил пару оскорбительных слов в адрес Хагрида. Это и стало для Гарри первым сигналом к тому, чтобы как можно тщательнее избегать влияния Драко Малфоя.

Что до Фаджа, он может появиться в сценах с Дамблдором, где они обсуждают потенциальную угрозу, исходящую от философского камня, и возможное возвращение Волан-де-Морта.

Так или иначе, на большое количество сцен с этими персонажами рассчитывать не стоит

Учитывая то, что оба в романе Роулинг упоминаются лишь вскользь, вероятность того, что Малфой или Фадж появятся больше чем в паре сцен, крайне мала — в первом сезоне их могут лишь представить публике как тех, кто окажет большое влияние на сюжет в последующих частях сериала.

Тем не менее, даже такой расклад для HBO совсем не плох — сериал сможет не только еще дальше отодвинуться от фильмов, но и сделать сюжетные линии оригинального романа еще интереснее.

Кстати, в грядущем шоу представят еще одного второстепенного персонажа, который сыграет большую роль в сюжетной арке Волан-де-Морта — почитать об этом можно тут.