В парикмахере звезду не узнать: гляньте, что стало с красавицей-блондинкой из «Фабрики звезд»

Аксинья Вержак стала одной из самых ярких участниц пятого сезона шоу «Фабрика звезд». Молодая исполнительница подавала большие надежды, но покорить отечественный шоу-бизнес ей так и не удалось.

Поначалу карьера красавицы-блондинки складывалась вполне успешно. Продюсер проекта Максим Фадеев создал группу «Нэцке», в которую пригласил и Вержак. Коллектив выпустил несколько песен, оказавшихся довольно удачными. Несмотря на это, вскоре музыкант закрыл свой проект.

Тогда Аксинья решила отправиться в самостоятельное плавание. Около 10 лет она потратила на то, чтобы стать популярной, но результата это не принесло. Впоследствии Вержак приняла решение о том, чтобы вместе с семьей перебраться в Калининградскую область. Сегодня узнать в ней звезду экрана практически невозможно: экс-участница реалити ведет непубличный образ жизни и трудится парикмахером.