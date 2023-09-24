В палате Николаева собрались рыдающие родственники: дочери наконец-то сообщили

Игорь Николаев остается в больнице под наблюдением врачей. Близкие отказываются давать какие-либо комментарии прессе. Но недавно стало известно, что вся семья собралась у постели артиста. Родных срочно вызвали в клинику.

За последнее время композитор перенес уже три инфаркта. После обращения в больницу с болями в груди ему провели очередную операцию и оставили в реанимации восстанавливаться после шунтирования. Дочери музыканта, восьмилетней Нике, до сих пор не сообщали, что Николаев находится в тяжелом состоянии. Но теперь малышка наконец-то смогла увидеть отца. Вместе со всей семьей она приехала его проведать.

Издание «Комсомольская правда» сообщает, что артиста перевели из реанимации в обычную палату, поэтому родным разрешили его навестить. Семья Николаева рыдает от облегчения: кажется, самое страшное осталось позади.