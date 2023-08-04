«В ответ поток мата»: близкий друг раскрыл Кончаловского с неожиданной стороны

Андрей Кончаловский старается не раскрывать детали своей личной жизни публике. Режиссер ведет скрытный образ жизни, а его окружение редко позволяет себе рассказывать что-то о знаменитости. Однако иногда близкие артиста все же делятся откровенными историями.

Так, коллега Кончаловского Андрей Смирнов долгие годы поддерживает дружбу с режиссером. И автор «Дворянского гнезда» всегда поддерживает его и не оставляет без необходимого совета.

Например, в 2008 году Смирнов продолжил работать над своей лентой «Жила-была одна баба». Но фильм не давался режиссеру, а игра актеров лишь расстраивала его. Тогда он решил созвониться с Кончаловским, который поддержал друга.

«Звонит Андрей из Лондона и спрашивает: „Ну как твои дела?“. Я отвечаю: „Андрюха, хуже некуда!“ В ответ поток мата: „29 лет ты не снимал, ну это же естественно, перестань ныть“», — вспоминает постановщик в беседе с «Вокруг ТВ».

В итоге Кончаловский оказался прав. Уже спустя несколько дней Смирнов смог наладить работу и через несколько месяцев полностью закончил фильм.