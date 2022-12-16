В отрывке «Ну, погоди!» спрятали извинение перед Высоцким: подметили не все

Советский мультфильм «Ну, погоди!» вышел на экраны в 1970 году. Его и сейчас, спустя более 50 лет, с удовольствием смотрят и дети, и взрослые. Тем более что любимые персонажи разговаривают узнаваемыми голосами Анатолия Папанова и Клары Румяновой. Но, как оказалось, Волка могла озвучивать совсем другая звезда.

Создатель Вячеслав Котеночкин постоянно дорабатывал персонажа, добавляя ему новые черты характера и меняя рисовку. Он надеялся, что Волка озвучит Владимир Высоцкий. Тот с радостью принял предложение и даже собирался написать несколько песен к мультфильму. Однако чиновники забраковали кандидатуру: к тому времени бард уже попал в список неблагонадежных артистов. Поэтому цензоры решили, что он будет «тлетворно влиять на молодое поколение». Режиссеру ничего не оставалось, кроме как передать Высоцкому эти слова.

В качестве извинения перед артистом за несостоявшееся сотрудничество в мультфильм была спрятана любопытная деталь. В одном отрывке Волк насвистывает мотив, в котором без труда угадывается «Песня о друге».

Что же касается Папанова, то Котеночкин сначала не понимал, как такой застенчивый человек сможет играть отрицательного персонажа. Артист же был расстроен, что из слов у него в мультфильме только фраза «Ну, заяц, погоди!». Тем не менее совместной работой все оказались довольны.