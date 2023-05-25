В отношениях этой пары знаков Зодиака женщина всегда главнее: это про вас?

В современном мире, где женщины все чаще оказываются у руля, уже никого не удивишь “сменой ролей”. Представительницы прекрасного пола руководят крупными международными корпорациями, осваивают профессии, которые традиционно считаются мужскими, становятся добытчицами в семье. По мнению астрологов, во многом на распределение “мужских” и “женских” обязанностей в паре влияют знаки зодиака. Рассказываем, в союзе каких двух созвездий роль лидера на себя всегда берет дама.

Женщина-Овен и мужчина-Телец

Эти два знака являются соседями по гороскопу, неудивительно, что их так и тянет друг к другу. В случаях, когда к земной стихии относится мужчина, а к огненной - женщина, лидерство в паре закрепляется за ней. Именно дама-Овен, импульсивная, властная и страстная, уверенно берет всю власть в свои руки.

Несмотря на то, что мужчина-Телец - тоже не такой уж подарок, бывает и занудным, и упрямым, рядом с соседкой по зодиакальному кругу он превращается в податливую глину, лепи что хочешь. При этом Телец сам даже не заметит, как станет во всем поддакивать любимой и бежать к ней за советами по каждому поводу.

Какие способы дрессировки использует дама-Овен - секрет фирмы.

Подружки наперебой расспрашивают уроженку огненного знака о том, как ей удалось приручить замкнутого “бычка”, но та лишь загадочно улыбается. Все дело в том, что Овен очень проницательна и знает, на какие слабые места избранника надо надавить.

Представительница этого знака - тот еще манипулятор, при этом маскируется настолько успешно, что не подкопаешься. Мужчина-Телец попадается в ее ловушки, сам того совершенно не замечая. А все потому, что Овен скрывает их под улыбками, комплиментами, подарками и прочими всевозможными приятностями.

Рядом с огненной спутницей жизни в Тельце просыпаются такие качества, как уступчивость, ведомость, мягкость.

Дама-Овен умело играет на любви земного знака к комфорту, обеспечивает им спутника жизни, и пока тот расслабляется перед телевизором, делает все, что ей заблагорассудится.

А Телец совсем и не против.

В таком союзе ему вполне приятно находиться, если любимой не перечить, она будет ласковой, заботливой и одарит всем, что ни попросишь. Ну или почти всем - женщина-Овен дает свое согласие только на то, в чем видит непосредственную пользу и для себя любимой.