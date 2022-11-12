Смотрите фильмы за 1 ₽
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В отличие от сестры живет скромно: как выглядит и чем занимается брат-близнец Малышевой

В отличие от сестры живет скромно: как выглядит и чем занимается брат-близнец Малышевой

12 ноября 2022 12:20
В отличие от сестры живет скромно: как выглядит и чем занимается брат-близнец Малышевой

Выбрали одну профессию.

Мало кто знает, но у теледоктора Елены Малышевой есть брат-двойняшка, который родился на полчаса раньше сестры. Правда в отличие от Малышевой, ее брат непубличный человек.

Мужчину зовут Алексей Васильевич Шубин. И он, как и сестра, стал медиком.

Сегодня Шубин возглавляет Боткинскую больницу в Москве.

У брата и сестры всегда были очень теплые отношения, однако после медицинского их пути разошлись – Елена выбрала телевидение, а Алексей углубился в изучение хирургии.

Сегодня у Шубина множество званий и наград: профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач. Несмотря на солидную должность, Алексей Шубин живет скромно. Говорят, что медик ездит на простых «Жигулях», а не иномарке.

В отличие от сестры живет скромно: как выглядит и чем занимается брат-близнец Малышевой
Фото: кадр из телепередачи "Сегодня вечером" (2012), Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
6 комментариев
Related video