В отличие от сестры живет скромно: как выглядит и чем занимается брат-близнец Малышевой

Мало кто знает, но у теледоктора Елены Малышевой есть брат-двойняшка, который родился на полчаса раньше сестры. Правда в отличие от Малышевой, ее брат непубличный человек.

Мужчину зовут Алексей Васильевич Шубин. И он, как и сестра, стал медиком.

Сегодня Шубин возглавляет Боткинскую больницу в Москве.

У брата и сестры всегда были очень теплые отношения, однако после медицинского их пути разошлись – Елена выбрала телевидение, а Алексей углубился в изучение хирургии.

Сегодня у Шубина множество званий и наград: профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач. Несмотря на солидную должность, Алексей Шубин живет скромно. Говорят, что медик ездит на простых «Жигулях», а не иномарке.