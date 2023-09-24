В отличие от присутствующих: Тарзан отличился на похоронах близкого друга

На этой неделе в Москве прошла церемония прощания с актером Вячеславом Гришечкиным. В Театр на Юго-Западе, где работал артист при жизни, съехались звезды российского шоу-бизнеса и кино, в том числе и танцор Сергей Глушко.

Тарзан пришел на похороны друга один: его жена вместе с сыном Архипом сейчас находится за границей в гостях у матери. Выглядел Тарзан очень непривычно. Вместо фирменных ярких нарядов с глубоким вырезом на груди супруг Королевой был одет в наглухо застегнутую черную рубашку, а гриву кудрявых волос собрал в хвост.

В отличие от большинства присутствующих на церемонии, Глушко не проронил ни слезинки. Но выглядел стриптизер чернее тучи. Об этом сообщает «Экспресс газета».

К гробу Гришечкина Сергей подошел вместе с неизвестной блондинкой. У актера было много друзей, которые тяжело переживают потерю, но среди них одним из самых скорбящих выглядел именно Тарзан.