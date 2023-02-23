В основу сюжета «Вокзала для двоих» легли две реальные истории: вам будет интересно их прочитать

Картина Эльдара Рязанова, по его собственному признанию, завершала триптих фильмов о любви (первыми были «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Служебный роман»). «Вокзал для двоих» стал настоящим хитом проката и получил признание как в СССР, так и за рубежом. Не многие знают, что трогательная история основывалась на реальных событиях, каждому из которых можно поставить памятник.

Первой историей, которая стала основой для сценария Рязанова и Брагинского, был трагический случай из жизни композитора Микаэла Таривердиева. Весной 1967 года он с актрисой Людмилой Максаковой возвращался из гостей. Именно она была за рулем его знаменитой «Волги», когда автомобиль превысил скорость и сбил юношу, перебегавшего дорогу на Ленинском проспекте. Таривердиев взял вину возлюбленной на себя.

Другой историей, которая легла в концепцию «Вокзала для двоих», был отпуск поэта и политзаключенного Ярослава Смелякова, арестованного в 1951 по доносу и отправленного в лагерь в приполярной Инте. В поселение неподалеку его приехали навестить друзья Юлий Дунский и Валерий Фрид. Смелякова отпустили повидаться с товарищами, но на утро надо было вернуться к построению. Друзья засиделись допоздна и проспали: чтобы товарищ не опоздал, они тащили его буквально на себе.