В основе аниме «Мой сосед Тоторо» история, достойная «Настоящего детектива»: разбираем теорию, из-за которой Ghibli выпускали опровержение

«Мой сосед Тоторо» — один из самых тёплых и добрых мультфильмов в истории. Но уже более десяти лет по Сети гуляет жуткая теория: якобы за милой историей о двух сёстрах и лесном духе скрывается отсылка к реальному жестокому убийству.

Настолько убедительная, что Studio Ghibli пришлось официально опровергать слухи. Давайте разберёмся, где здесь правда, а где — плод воспалённого воображения.

Откуда ноги растут: «Саямский инцидент»

Всё начинается с реального преступления, которое могло бы вдохновить HBO на новый сезон «Настоящего детектива». 1 мая 1963 года в городе Саяма (префектура Сайтама) была похищена, изнасилована и жестоко убита 16-летняя школьница. Дело получило громкий резонанс, а старшая сестра погибшей позже покончила с собой. По слухам, перед смертью она говорила о видениях — «большом еноте и кошке-монстре».

Сторонники теории нашли в мультфильме тревожные параллели:

Место действия. Сёстры живут в Токородзаве — всего в 10 км от Саямы.

Имена. Старшую зовут Сацуки (май по-японски), младшую — Мэй (май по-английски). Преступление произошло 1 мая.

Детали. На ящике в доме можно разглядеть иероглифы «Саяма чай». А больница, где лечится мама, созвучна с реальной больницей в Саяме.

Существа. Тоторо — помесь совы, кошки и тануки (енотовидной собаки). Те самые животные, о которых говорила сестра погибшей.

Самые жуткие «доказательства» теории

Тоторо — это тролль, предвестник смерти. Имя «Тоторо» — детское искажение слова «торору» (тролль). В японском фольклоре тролль — не добряк, а опасный дух, которого видят лишь те, кто близок к смерти. Котобус — транспорт в мир мёртвых.

Когда Сацуки садится в Котобус, на его табло мелькают пункты назначения, включая «могильная дорога». В песне поётся: «Пассажиры — весёлые призраки».

Сёстры — уже мертвы. В последние 10 минут фильма у девочек якобы пропадают тени (что в анимации Миядзаки немыслимая оплошность). А Мэй, сидя среди шести статуй Дзидзо (покровителей умерших детей), становится седьмой — то есть уже буддой. Сусуватари (золовики) — черные существа, которых, по замыслу Миядзаки, видят только умершие или находящиеся на грани смерти (в «Унесённых призраками» их видит Тихиро, попавшая в мир духов).

Что говорят противники теории (и сама Ghibli)

Практически каждый пункт имеет логичное опровержение. Миядзаки жил в Токородзаве и активно поддерживал движение по сохранению её природы. Саямский чай — известный бренд, его появление в кадре не удивительно.

Тени. Они действительно иногда «пропадают» в мультфильме — но не только в финале, а в разных сценах, что скорее художественный приём или условность.

Котобус.На его табло мелькают самые разные пункты: «лес», «болото», «кладбище», «больница». «Могильная дорога» — лишь один из многих.

Статуи Дзидзо защищают живых детей, а не только покровители умерших. В общем, Studio Ghibli неоднократно заявляла, что «Тоторо» — это светлая история о детстве, воображении и связи с природой. Никакого скрытого мрачного смысла.

Так что же в итоге?

Скорее всего, Миядзаки — мастер, вплетающий в свои работы глубокие культурные и мифологические слои. Он знал о трагедии, жил в тех местах, и элементы реальности (как чай Саяма) естественно попали в мультфильм. Но превращать это в целостную «теорию смерти» — натягивать сову на глобус.

Тоторо — не проводник в загробный мир, а воплощение духа леса, детского чуда и веры в добро. Весь фильм пронизан жизнью: от прорастающих желудей до выздоровления матери.

