В октябре в кино выходит новый боди-хоррор — почти копия «Субстанции»: новинка сразу угодила в скандал — взгляните на рейтинг

Хорроры почти всегда ходят на грани — между оригинальностью и повторением. И если одни картины становятся прорывами, то другие обретают клеймо «копии». Именно в такую ловушку попал новый фильм «Оболочка» с Элизабет Мосс и Кейт Хадсон.

Картина еще не вышла в широкий прокат (в России ее премьера состоится 30 октября 2025 года), но уже получила 47% от критиков на Rotten Tomatoes и волну обвинений в том, что слишком сильно копирует главный хоррор прошлого года — «Субстанцию».

В чем суть скандала

В «Оболочке» Мосс играет актрису-неудачницу Саманту, которая оказывается под влиянием Зои (Хадсон), владелицы корпорации красоты. За рекламным лоском скрывается нечто жуткое, и фильм обещал сочетать сатиру на культ молодости с бодихоррором.

Но зрители и критики увидели слишком явные параллели: в «Субстанции» Деми Мур и Маргарет Куолли сыграли актрис, тоже прибегнувших к чудо-препарату для омоложения, и там история обернулась кровавым кошмаром. Тот фильм шокировал Канны, получил 89% на Rotten Tomatoes и был признан одним из самых смелых хорроров десятилетия.

На его фоне «Оболочка» выглядит бледной копией. В рецензиях фильм называют «слишком осторожным», «поверхностным» и «трусливым» — как будто он боится зайти туда, куда «Субстанция» пошла без оглядки.

Даже сильные стороны — игра Мосс и особенно Хадсон, финал с отсылкой к олдскульным монстр-муви 50-х — теряются на фоне обвинений в подражании. Фанаты уже не хотят разбираться в нюансах: в их глазах «Оболочка» вторична.

Интернет-дискурс фактически «убил» репутацию «Оболочки» еще до выхода.

Судьба фильма

Возможно, через несколько лет «Оболочка» обретет культовый статус, как «Тело Дженнифер» или «Неоновый демон», которые поначалу тоже разгромили. Но сейчас проект Макса Мингеллы тонет в сравнении с «Субстанцией».

Для хоррора подобная тень — почти приговор. Особенно если вспомнить: в этом жанре ценят дерзость и новизну, а выходить вторым — значит проигрывать.

