Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В октябре в кино выходит новый боди-хоррор — почти копия «Субстанции»: новинка сразу угодила в скандал — взгляните на рейтинг

В октябре в кино выходит новый боди-хоррор — почти копия «Субстанции»: новинка сразу угодила в скандал — взгляните на рейтинг

2 октября 2025 07:29
В октябре в кино выходит новый боди-хоррор — почти копия «Субстанции»: новинка сразу угодила в скандал — взгляните на рейтинг

Ужастик рано списывать со счетов.

Хорроры почти всегда ходят на грани — между оригинальностью и повторением. И если одни картины становятся прорывами, то другие обретают клеймо «копии». Именно в такую ловушку попал новый фильм «Оболочка» с Элизабет Мосс и Кейт Хадсон.

Картина еще не вышла в широкий прокат (в России ее премьера состоится 30 октября 2025 года), но уже получила 47% от критиков на Rotten Tomatoes и волну обвинений в том, что слишком сильно копирует главный хоррор прошлого года — «Субстанцию».

В чем суть скандала

В «Оболочке» Мосс играет актрису-неудачницу Саманту, которая оказывается под влиянием Зои (Хадсон), владелицы корпорации красоты. За рекламным лоском скрывается нечто жуткое, и фильм обещал сочетать сатиру на культ молодости с бодихоррором.

Но зрители и критики увидели слишком явные параллели: в «Субстанции» Деми Мур и Маргарет Куолли сыграли актрис, тоже прибегнувших к чудо-препарату для омоложения, и там история обернулась кровавым кошмаром. Тот фильм шокировал Канны, получил 89% на Rotten Tomatoes и был признан одним из самых смелых хорроров десятилетия.

В октябре в кино выходит новый боди-хоррор — почти копия «Субстанции»: новинка сразу угодила в скандал — взгляните на рейтинг

На его фоне «Оболочка» выглядит бледной копией. В рецензиях фильм называют «слишком осторожным», «поверхностным» и «трусливым» — как будто он боится зайти туда, куда «Субстанция» пошла без оглядки.

Даже сильные стороны — игра Мосс и особенно Хадсон, финал с отсылкой к олдскульным монстр-муви 50-х — теряются на фоне обвинений в подражании. Фанаты уже не хотят разбираться в нюансах: в их глазах «Оболочка» вторична.

Интернет-дискурс фактически «убил» репутацию «Оболочки» еще до выхода.

Судьба фильма

Возможно, через несколько лет «Оболочка» обретет культовый статус, как «Тело Дженнифер» или «Неоновый демон», которые поначалу тоже разгромили. Но сейчас проект Макса Мингеллы тонет в сравнении с «Субстанцией».

Для хоррора подобная тень — почти приговор. Особенно если вспомнить: в этом жанре ценят дерзость и новизну, а выходить вторым — значит проигрывать.

Ранее мы писали: Боди-хоррор от DC и ИИ-маньяк: 5 самых ожидаемых ужастиков 2026 года, которые нельзя пропустить

Фото: Кадры из фильмов «Субстанция» (2024 г.), «Оболочка» (2025 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад Читать дальше 2 октября 2025
Реальная «Долгая прогулка» прошла в России задолго до экранизации Кинга: финал — почти как в фильме, а вот правила еще жестче Реальная «Долгая прогулка» прошла в России задолго до экранизации Кинга: финал — почти как в фильме, а вот правила еще жестче Читать дальше 30 сентября 2025
Боди-хоррор от DC и ИИ-маньяк: 5 самых ожидаемых ужастиков 2026 года, которые нельзя пропустить Боди-хоррор от DC и ИИ-маньяк: 5 самых ожидаемых ужастиков 2026 года, которые нельзя пропустить Читать дальше 30 сентября 2025
Имя этого волшебника звучит в каждой части «Гарри Поттера» — и неспроста: уложил бы Волан-де-Морта и Дамблдора одним пальцем Имя этого волшебника звучит в каждой части «Гарри Поттера» — и неспроста: уложил бы Волан-де-Морта и Дамблдора одним пальцем Читать дальше 3 октября 2025
Об этой адаптации Стивена Кинга вы вряд ли слышали — а она внезапно стала одним из главных хитов стриминга Об этой адаптации Стивена Кинга вы вряд ли слышали — а она внезапно стала одним из главных хитов стриминга Читать дальше 3 октября 2025
Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали Читать дальше 3 октября 2025
А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма Читать дальше 3 октября 2025
Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону Читать дальше 3 октября 2025
Российская комедия на 5 баллов пошла на экспорт: за границей провальный фильм приняли теплее — ремейк стал новым «Проектом X» Российская комедия на 5 баллов пошла на экспорт: за границей провальный фильм приняли теплее — ремейк стал новым «Проектом X» Читать дальше 3 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше