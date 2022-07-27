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«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко

27 июля 2022 14:55
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко

Знаменитости расстались в 2018 году.

Евгений Петросян и Елена Степаненко не смогут вновь стать мужем и женой. В этом уверен артист Александр Морозов, прокомментировавший личную жизнь юмористов.

Знаменитый дуэт блистал на сцене на протяжении нескольких десятилетий, завоевав сердца не одного поколения фанатов. Именно поэтому новости о разводе артистов стали для поклонников настолько шокирующими. Некоторые даже верят, что юмористы могут восстановить свои отношения и вновь стать мужем и женой, однако Морозов, близко знакомый с парой, уверен в обратном. По словам знаменитости, фанатам точно не нужно рассчитывать на воссоединение пары и на появление артистов на одной сцене.

«В одну реку дважды не входят», — цитирует слова Морозова портал Prozvezd.info.

При этом артист признался, что жизнь — «странная штука», поэтому иногда происходят совершенно непредвиденные события.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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