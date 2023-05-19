В одну реку дважды: к женщинам с этими именами могут вернуться бывшие возлюбленные

Можно ли начать отношения с бывшим с чистого листа? Кто-то даст на этот вопрос однозначный ответ “нет”, кто-то задумчиво предположит “может быть”, третьи же на своем примере подтвердят - такое бывает! Эксперты в области эзотерики рассказали, обладательницы каких имен вполне способны возобновить связь с возлюбленным из прошлого - и это приведет к положительному результату.

Валерия

Имя Валерия носят женщины, которые воспринимают романтические отношения как игру. Рассталась с парнем? Не беда, найдется десяток претендентов на его место. Бывший снова появился в ее жизни? Воспользуется этим обстоятельством для того, чтобы поразвлечься хорошенько и извлечь из ситуации максимум пользы для себя любимой.

Обладательница этого имени не станет тосковать по прошлому, если отношения разрушатся, однако бывшему забыть ее не так-то просто.

Яркая, обаятельная, эксцентричная Валерия становится для прежнего возлюбленного идеалом, найти которому равноценную замену невозможно. Поэтому мужчины из прошлого то и дело возникают в ее жизни.

Татьяна

Таня с головой бросается в омут любви и страсти, но проходит время, и то, что вызывало интерес в самом начале, приедается ей и вызывает тоску зеленую. Обладательница этого имени оставляет своего возлюбленного и отправляется на поиски свежих эмоций и впечатлений. А когда разочаровывается в новом мужчине, с тоской вспоминает предыдущего.

Поэтому Татьяна нередко становится инициатором возобновления прежних отношений.

Образ бывшего в ее воображении романтизируется, возносится до невиданных высот, и носительница имени начинает горько жалеть о том, что променяла его на кого-то другого. Воссоединиться с парнем из прошлого спустя время после расставания для нее обычное дело.

Софья

Девушки, которые носят имя Софья, подвержены ностальгии. С течением времени кажется, что раньше небо было ярче, трава зеленее, а бойфренд вообще был настоящим идеалом.

“И чего я, глупая, расставалась с ним?” - сетует Соня и начинает искать контакты бывшего возлюбленного, чтобы напомнить о себе, а там чем черт не шутит…

Обладательница этого имени вполне способна возобновить отношения с мужчиной из прошлого - не только по собственной инициативе, но и если человек неожиданно постучится в ее жизнь снова. Софья считает, что старый друг лучше новых двух, а проверенный временем бойфренд стоит тех, от кого не знаешь чего ожидать.