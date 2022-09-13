В одну реку: 3 знака Зодиака, которые могут вернуть бывших, если захотят

“Не возвращайтесь к былым возлюбленным”, - предостерегала героиня песни, известной в советские годы. Однако люди то и дело пытаются наладить отношения с бывшими партнерами. Кому-то попытка дважды войти в одну и ту же реку приносит массу неприятностей, а кто-то чувствует себя рядом с бывшим так легко и свободно, словно они и не расставались. Астрологи рассказали, какие знаки без труда могут вернуть былую любовь.

Рак

Представители водного знака - сторонники стабильности во всем, в том числе в романтических отношениях. Они настолько сильно привязываются к партнеру, что не могут отпустить его даже после фактического расставания. Для Раков характерно надолго “застревать” в уже завершенном романе, размышлять, как сложились бы обстоятельства при другом раскладе, мониторить соцсети бывших в надежде отыскать намек на то, что они тоже скучают. Если Рак найдет такую зацепку, его радости не будет предела. Он тут же придумает повод встретиться с партнером из прошлого, чтобы прощупать почву, а там, чем черт не шутит, начать все с чистого листа.

И у многих это прекрасно получается.

Козерог

Люди, рожденные под знаком Козерога, по своей природе - однолюбы. Они с трудом открывают свое сердце для любви, и когда одни отношения заканчиваются, начать другие для них будет очень сложно. Ведь тогда придется заново проходить этот путь, учиться доверять человеку, посвящать его во все свои причуды и странности… А вдруг он тоже развернется и уйдет? Многим Козерогам проще вернуть старого проверенного партнера, чем решиться на новые отношения неизвестно с кем.

Однако астрологи предупреждают, что в этом случае придется поработать над собой - если Козерогу хочется удержать рядом с собой бывшего, необходимо пойти на компромисс и сгладить углы, из-за которых произошло расставание.

Рыбы

Расставание для уроженцев водного знака сродни трагедии. Рыбки очень тяжело переживают разрыв отношений, постоянно думают о бывшем партнере, вспоминают счастливые моменты… и все больше убеждают себя, что совершили ужасную ошибку, позволив человеку уйти. Чтобы вернуть свою любовь, представители знака пойдут на что угодно, станут идеальными партнерами и будут сдувать с бывшего пылинки.