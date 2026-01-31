Оповещения от Киноафиши
«В одной позе коровка при колхозе»: пока мужчины балдеют от той самой сцены со Суини в «Горничной», дамы критикуют – но не за «обнаженку»

31 января 2026 18:36
Женскую аудиторию смутил совсем другой момент. Догадаетесь, какой же?

Ожидаемый эротический триллер «Горничная» оценивают вполне хорошо: сейчас у него 7.0 на IMDb и 7.4 на Кинопоиске. Не знаем, все ли ставят эту оценку за сюжет, или есть те, кому понравилась интимная сцена со Суини, но одно ясно точно: некоторых этот постельный эпизод разочаровал.

А знаете почему? По словам одной из зрительниц, главная проблема – катастрофическое несоответствие возраста актёров и их персонажей.

«Суини уже почти 30, она не выглядит моложе своих лет. Сайфред аж 40, Брэндону Скленару 35... Не очень у этого набора актёров получалось изображать неокрепшие умы», – пишет она в рецензии.

Из-за этого, по мнению пользовательницы, вся страсть выглядит нелепо и фальшиво. Апофеозом абсурда становится та самая сцена:

«А когда Суини обвивает ногами талию своего любовника и издаёт якобы стоны желания, мы ей не верим и думаем, что здоровяка позвали только ради того, чтобы он смог поднять такую коровку, а не проявить экранную страсть – в одной позе коровка при колхозе))».

Впрочем, любовь к актёрам – дело крайне субъективное. И если отвлечься от жарких споров о конкретных сценах, объективные рейтинги подтверждают: «Горничная» – вполне бодрый и увлекательный триллер, который отлично подходит, чтобы скрасить вечер.

Фото: Кадр из фильма «Горничная» (2025)
Ольга Назарова
