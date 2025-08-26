В одной лиге с Таносом, Сауроном и Волан-де-Мортом: у «Смешариков» есть свой главный злодей — и вы никогда на него не подумаете

Поступки одного героя — уже давно за гранью добра.

За веселыми песнями и поучительными историями «Смешариков» легко не заметить, что один из любимых персонажей давно играет не на стороне добра. За мечтами о славе и желанием жить «красиво» скрывается готовность ради собственной прихоти подвергнуть опасности не только друзей, но и весь мир.

Как уже многие поняли, речь пойдет о Нюше. Сейчас поймете, почему перед нами не просто капризная свинка, а настоящий зарождающийся суперзлодей.

Почему Нюша — новый Танос

Признаки видны почти в каждом ее поступке. Возьмем, например, серию «Сладкая жизнь»: получив в подарок машину по производству шоколада, Нюша решает не ограничиваться личным удовольствием.

Она сознательно запускает «шоколадный апокалипсис», заливая сладостями все вокруг. Друзья и весь мир оказываются под угрозой, а она даже не считает это проблемой. Потому что она всегда права.

В серии «Кто подставил кролика Кроша» Нюша переходит от капризов к настоящим манипуляциям. Недовольная отсутствием интереса к куклам, она доводит Кроша до безумия, а затем создает гипнотическую куклу, чтобы подчинить себе не только друзей, но и все мужское население планеты.

Тут уже налицо явный план захвата власти — и ради чего? Ради того, чтобы ее хобби разделяли все вокруг. Волан-Де-Морт жаждал того же.

Еще серьезнее выглядит история из эпизода «ПинКод». Желая стать героиней, Нюша берется опреснить воду в Африке.

Все заканчивается катастрофой планетарного масштаба. Мировой океан становится пресным. Миллиарды живых существ, наверняка, гибнут, экосистема рушится, а она снова не испытывает никакой вины. Главное — ее лишили славы, на которую она так сильно рассчитывала.

Эгоцентричность, готовность жертвовать другими ради собственных желаний, отсутствие раскаяния — все черты классического злодея на месте.

