Киноафиша Статьи «В одном ряду с “17 мгновений”, а где-то и выше» – пишут зрители, но вы этот русский детектив о шпионах на войне даже не видели

23 января 2026 17:38
С отсылками к шедевру про Штирлица, между прочим.

Люблю искать на «Кинопоиске» фильмы и сериалы с высоким рейтингом, но минимальным количеством оценок: «скрытые бриллианты», «только для своих» – как их только не называют. И «Красная капелла» идеально вписываются в обе категории.

7.7/10, меньше 6 000 оценок и лишь 5 отзывов. Немного, но содержание рецензий поражает: все восхищены. А некоторые даже сравнивают триллер с советской классикой – «17 мгновениями весны».

Формально – история о разведчиках во время Второй мировой, но зрители пишут, что сериал работает не только как шпионский аттракцион, но и как драматический портрет людей, загнанных в ловушку истории.

«Это редкий на сегодняшний день случай сочетания отличного сценария и неплохой режиссуры на тему 2-й мировой», – отмечает один из фанов.

Сериал хвалят за режиссуру, за плотное переплетение судеб и ощущение постоянного напряжения.

Отдельно отмечают актерские работы – Алексея Горбунова, Дмитрия Назарова, Андрея Ильина – и неожиданно человечный взгляд на врага-немца, без карикатур и перегибов.

«Впервые после “Семнадцати мгновений весны” были созданы образы гестаповцев, которые не вызывают ни омерзения, ни иронии», – восхищается зритель.

Есть и дань уважения классике: внимательные зрители заметили отсылку к «Штирлицу» – окно, из которого убегает герой, то же, что в известной сцене с Плейшнером.

«Его легко можно ставить в один ряд с “17 мгновениями весны”. А где-то даже и выше», – таков вердикт фанатов.

Звучит слишком громко и амбициозно, но так и подмывает попробовать, правда?

Фото: Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны», «Красная Капелла»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
1 комментарий
