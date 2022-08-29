«В одном номере»: правда об интимной связи Гурченко и Никулина всплыла благодаря другу артиста

Юрий Никулин и Людмила Гурченко играли вместе в фильме «Двадцать дней без войны». Эти съемки могли обернуться страстным романом, если бы не принципиальность советского артиста, который не дал публике ни единого повода для сплетен на тему его личной жизни.

Гурченко называла своего коллегу близким другом, отмечая, что только он умеет подбодрить ее одним словом и превратить любые беды в «бедки». С Никулиным звезда сблизилась после развода со своим четвертым супругом. Вот только дружба — это далеко не все, на что рассчитывала актриса. Об этом в программе «Центральное телевидение » рассказал Владимир Шахиджанян, который дружил с цирковым артистом.

«Мы жили с Никулиным в одном номере. Часто спускалась к нам Гурченко. Она мне почти шепотом говорила: „Володя, уйди отсюда. Уйди“. Никулин подходил ко мне и, не разжимая губ, говорил: „Оставайся“», — подметил журналист, раскрыв правду о связи двух именитых артистов.

Отметим, что актер, не поддавшийся на уловки Гурченко, с 1950 года был женат на Татьяне Никулиной, которая подарила ему сына Максима. Артист хранил верность своей супруге и всячески избегал любых провокаций, которые могли бы навредить его семейной жизни.