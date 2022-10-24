В одиночестве хорошо: этим 6 знакам Зодиака не нужны друзья

Каждому человеку периодически необходимо оставаться в одиночестве, чтобы побыть наедине с собой и восстановить запасы энергии. Однако есть и такие люди, которые были бы рады находиться в “энергосберегающем” состоянии хоть всю свою жизнь. По мнению астрологов, больше всего к уединенному образу жизни склонны некоторые знаки зодиака. Рассказываем, кто же они, эти любители одиночества и тишины.

Рак

Представители водного знака, в целом, довольно коммуникабельные и общительные ребята. Однако всякий раз, когда Раки сталкиваются с обидами и несправедливым отношением со стороны друзей и близких, они спешат уединиться в своей “раковине”.

Домочадцам не стоит беспокоиться и пытаться насильно вытащить их из этого состояния - одиночество благотворно действует на Раков и лечит их раны.

Дева

Люди, рожденные под знаком Девы, конечно, могут ходить на вечеринки или в бары. Однако не удовольствия и развлечения ради, а потому, что преследуют какую-то цель - например, хотят присмотреть за своей второй половинкой. в остальное время Девы были бы рады находиться в одиночестве, наедине с собой и со своими мыслями.

Скорпион

Разгадать, о чем думает Скорпион, не под силу даже самому талантливому экстрасенсу. Представители водного знака как будто ставят блок на свои мысли и не допускают в них никого.

Время от времени Скорпион сбегает от социальной жизни и остается в одиночестве.

Как правило, происходит это в то время, когда ему нужно что-то хорошенько обдумать.

Козерог

Уроженцы земного знака зодиака - истинные интроверты. Они не нуждаются в большой и шумной компании - им вполне комфортно и интересно наедине с собой. Нет, конечно же, у Козерогов есть друзья, но если не смогут составить ему компанию, тот ничуть не расстроится. У этого знака всегда есть масса идей, чем занять себя в одиночестве.

Водолей

Для Водолея нет ничего хуже, когда кто-то его ограничивает, навязывает свою волю и свои желания.

Именно поэтому представителям воздушного знака проще находиться в одиночестве и действовать исключительно в собственных интересах.

Впрочем, время от времени Водолей возвращается в социум, потому что ему обязательно нужно поделиться своими открытиями с окружающими.

Рыбы

Рожденные под знаком Рыб - натуры хрупкие и творческие. Уроженцы водного знака много времени и сил отдают своим хобби и увлечениям, поэтому в отсутствие единомышленников довольно часто остаются в одиночестве. Однако Рыбок это вовсе не смущает - занятые любимым делом, они не заметят, как пролетит время, и неважно, есть ли кто-то рядом с ними или нет.